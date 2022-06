E-Doblò e Doblò, tutte le “Magie” della quinta generazione

è il terzo veicolo commerciale a zero emissioni del brand torinese (con E-Ducato ed E-Scudo), già pronto per “Fit for 55”, il programma UE che dal 2035 impone sulle strade del continente soltanto veicoli elettrici. Cʼè però ancora tempo e spazio per vedere, accanto a E-Doblò, il rinnovato Fiat Doblò con motori endotermici nella categoria van.

Van sta per commerciali leggeri, ma se guardiamo al segmento delle autovetture, nello specifico delle

multispazio

quinta generazione di Doblò

due lunghezze e tre diverse configurazioni

, allora il veicolo è disponibile esclusivamente con la trazione 100% elettrica. Lasegna dunque la svolta radicale verso la mobilità pulita, senza perdere comunque la modularità e la versatilità che ne hanno decretato il successo. Nuovo Doblò è disponibile in(Van, Furgone Crew Cab, Combi), perché le esigenze di trasporto sono varie a seconda dellʼutente e bisogna soddisfare tutti. E-Doblò offre una capacità di carico utile fino a 800 kg su entrambi i passi e di una tonnellata i Doblò con motori termici.

Nascono così opzioni come “

Magic Cargo

Magic Mirror

Magic Plug

Magic Window

”, che consente di aumentare la capacità di carico di 0,5 metri cubici e la lunghezza di carico fino a 3,4 metri. Il sedile lato passeggero può inoltre essere alzato per creare un capiente vano sottostante, mentre un tavolino girevole centrale si presta a ufficio mobile. “” è invece uno specchietto retrovisore digitale da 5 pollici che permette tre differenti visualizzazioni: retrovisore, visione completa della blind spot area e telecamera posteriore, assicurando una maggiore sicurezza. E ancora la tecnologia “”, disponibile solo su E-Doblò, che sfrutta l’energia elettrica prodotta dalla batteria per esigenze tipo cargo frigo o banco di lavoro per elettroutensili. Infine il lunotto posteriore apribile “” su E-Doblò.

In ambito comfort il modello ha fatto un vero e proprio salto di qualità. Molti professionisti utilizzano questo tipo di veicoli anche 8 e più ore al giorno e, quandʼè festa, se ne servono per il tempo libero. Su tutti e tre i sedili posteriori è di serie il sistema

Isofix

Magic Top

Magic View

di fissaggio del seggiolino per bambini, mentre il “” ‒ tetto in vetro panoramico ‒ è il miglior compagno di viaggio. A richiesta cʼè anche il sistema “” per facilitare le manovre di parcheggio, grazie alla telecamera a 180 gradi. Accanto allʼelettrico E-Doblò con potenza di 100 kW, ci sono due motorizzazioni Diesel da 100 e 130 CV e un benzina da 110 CV. Prezzi non ancora comunicati.