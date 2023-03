E' un'Alfa Romeo Tonale molto particolare e piace ai bambini

Un concept per idee future?

Qualcuno avrà pensato anche che si trattasse di uno scherzo, dopo tutto il famoso 1 aprile, "pesce di aprile" si avvicina. Eppure non è così, probabilmente si tratta di una proposta "radicale" ma che potrebbe, in futuro, essere di ispirazione a una dotazione di serie capace di accontentare anche i bambini. Così, questo esemplare unico di Alfa Romeo Edizione Bambini presenta delle novità mirate, che vanno oltre lo stile, la meccanica, le prestazioni, la tecnologia, l'infotainment o la guidabilità. Infatti l'allestimento Edizione Bambini prevede l'installazione nella cappelliera di un ripiano estraibile e brandizzato, studiato per far sdraiare il piccolino e poterlo cambiare senza alcuna difficoltà. Nel vano di carico c’è un organizer in cui sistemare tutto l’occorrente e anche altri accessori utili (tra cui un mini aspirapolvere che si può collegare alla presa da 12V) durante un lungo viaggio.