Ducati Superleggera V4, Superbike Experience

È la moto di serie più potente e tecnologicamente avanzata di tutti i tempi, Ducati lʼha costruita tutta in fibra di carbonio ‒ telaio, forcellone, ruote, persino la carena ‒ e gli ha montato come motore il Desmosedici da 234 CV . Lʼesclusiva Ducati Superleggera V4 è molto più di una superbike, è un manifesto di fede nelle potenzialità sportive delle rosse di Borgo Panigale.

Non sorprende allora chi siano i suoi clienti. Andata in produzione a giugno ‒ 500 esemplari, tutti numerati ‒ la prima Superleggera V4 è stata consegnata nei giorni scorsi al primo cliente: il belga Filip Van Schil, ducatista da sempre e già proprietario di nove Ducati! Si è affrettato a prenotare lʼennesimo modello della sua passione motociclistica, la 001/500, e poco importa che la superbike costi circa 100.000 euro! A consegnargli la moto direttamente Claudio Domenicali, amministratore delegato dellʼazienda emiliana.

La Superleggera V4 è una sportiva di razza, con forcella anteriore Ohlins NPX25/30 da 43 mm e mono-ammortizzatore posteriore TTX36 sempre Ohlins. Ha lʼimpianto frenante Brembo, con pinze Stylema R abbinate a dischi da 330 mm di diametro, mentre le gomme di primo equipaggiamento sono Pirelli Diablo Supercorsa SP. Il Racing kit, offerto di serie, include lo scarico completo Akrapovič per uso pista in titanio. Tutto il progetto sa di leggerezza, il peso complessivo supera di poco i 150 chilogrammi.

Ai 500 possessori della Superleggera V4, Ducati rivolge la “Superbike Experience”, la possibilità di provare in pista al Mugello la Panigale V4 R che corre nel Mondiale SBK. Per 30 possessori della Superleggera V4 cʼè inoltre lʼoccasione di acquistare l’accesso alla “MotoGP Experience”, guidando in circuito la Desmosedici GP seguiti dai tecnici Ducati Corse.

Nello speciale motori anche la Ducati Superleggera V4