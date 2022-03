Ducati Panigale V4 2022 e Panigale V4 SP2

Aerodinamica, motore, ciclistica, ergonomia e carenatura, elettronica, tutto è stato rivisitato sulla Ducati Panigale V4, che allʼocchio subito si fa notare per le nuove ali più compatte e sottili, con disegno a doppio profilo per il miglior carico verticale (fino a 37 kg a 300 km/h). Quanto al motore, il Desmosedici Stradale Euro 5 di 1.103 cc di derivazione MotoGP, eroga 215,5 CV a 13.000 giri, e una coppia di 123,6 Nm a 9.500 giri, ma lʼ80% è già disponibile dai 6.000 giri. Il 4 cilindri è stato aggiornato nel circuito di lubrificazione ed è accoppiato a una nuova pompa dell’olio che

assorbe meno potenza.

Novità importante è l’adozione di un nuovo cambio, che prevede un allungamento del rapporto per la prima, la seconda e la sesta marcia, come per la V4 R del mondiale SBK. A richiesta è disponibile un nuovo scarico completamente in titanio sviluppato insieme ad Akrapovič, che accresce la potenza fino a 228 CV e la coppia fino a 131 Nm. Stiamo parlando del massimo che una moto possa oggi esprimere su strada, per la soddisfazione di una Casa che nel 2021 ha raggiunto il suo massimo storico di modelli venduti (59.447 moto) e fatturato e utili record, come anche il numero di lavoratori, mai prima dʼora arrivato oltre la soglia dei 1.900 addetti.

In gamma cʼè anche la versione Panigale V4 S, con forcella Ohlins e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP. Allʼapice invece cʼè la versione speciale Ducati Panigale V4 SP2 con il kit racing, dotata di cerchi in fibra di carbonio, pinze freno Brembo Stylema R, pompa radiale MCS. Il plus tecnico sta nello sviluppo di curve di coppia dedicate marcia per marcia e 4 diversi Power Mode: Full, High, Medium, Low. Sarà realizzata in serie numerata e con livrea “Winter Test” e particolari vari in fibra di carbonio. I prezzi della Ducati Panigale V4 2022 partono da 24.590 euro, salgono per la V4 S a 29.900 euro, mentre sensibilmente maggiore è il listino fissato per la V4 SP2: 39.500 euro.

