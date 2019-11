Ducati Panigale V4 2020, superbike dʼeccellenza

Soffermiamoci però sulla Panigale V4 e su queste immagini in cui la superbike con motore Desmosedici è accompagnata dalla Frecce tricolori, nel segno dellʼeccellenza motoristica italiana. Il Modello 2020 della 4 cilindri ha subito un lavoro importante sullʼaerodinamica, sul telaio “Front Frame”, che offre un maggior feeling negli angoli di piega, e sullʼelettronica che propone una nuova mappatura del sistema Ride by Wire per il Desmosedici Stradale di 1.103 cc, derivato da quello usato in MotoGP. Due le versioni: la standard eroga 214 CV a 13.000 giri al minuto, la Panigale V4 S 220 CV. La coppia massima supera i 120 Nm tra gli 8.750 e 12.250 giri.

Non dimentichiamo inoltre che, soltanto pochi mesi fa, Ducati ha lanciato sul mercato la V4 R e da qui arriva la carenatura delle due nuove superbike stradali. La miglior protezione all’aria del pilota si deve al nuovo plexiglas, più alto e con maggiore incidenza, cui è abbinato il nuovo e più ampio cupolino. Le carene laterali sono state sensibilmente allargate (+ 38 mm per lato), con il duplice obiettivo di ridurre l’impatto dell’aria sul pilota e di massimizzare l’efficienza delle appendici aerodinamiche. Completa il pacchetto lʼAero Pack, che consente di sfruttare al massimo motore, freni e ciclistica.

Nella versione S, la Panigale V4 si caratterizza per le sospensioni e l’ammortizzatore di sterzo con sistema Öhlins Smart EC 2.0, e ammortizzatore Öhlins TTX 36 con nuova taratura, cerchi forgiati in alluminio Marchesini e lo scarico full-racing Akrapovič. La Ducati Panigale V4 2020 arriverà a gennaio a 23.490 euro, ma a novembre è già disponibile in prevendita la versione V4 Panigale S al prezzo di 28.790 euro.