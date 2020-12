Ducati Monster 2021, nel segno del “bisonte”

Una Sports Naked unica, con un motore sportivo e al tempo stesso perfetto per l’uso stradale. Snella, leggera e con un telaio di derivazione Superbike, Ducati Monster è la fun bike per eccellenza di Borgo Panigale e nel suo lungo corso ne ha colti di successi (350 mila unità vendute). Ora, o meglio da aprile 2021, arriva la versione 2021 .

La prima cosa che si coglie del nuovo Ducati Monster 2021 è il motore Testastretta di 937 cc a due cilindri Euro 5, che sviluppa 111 CV e una coppia massima di quasi 100 Nm erogata a soli 6.500 giri. Considerando il peso di soli 166 kg, la dinamicità è assicurata, il bilanciamento tra potenza, coppia e facilità di gestione è ottimo e la guidabilità promette di essere sempre molto divertente. Per tutti, anche per i neofiti, perché Ducati proporrà il nuovo Monster anche in versione depotenziata a 35 kW per i possessori di patente A2. A supporto del bicilindrico cʼè poi il cambio Ducati Quick Shift Up/Down, montato di serie.

Moderna e tecnologica, ma con il classico serbatoio a “dorso di bisonte” che ha marcato un poʼ la storia di questa moto dalla ciclistica evoluta, Ducati Monster è capace di instaurare subito il feeling giusto con il pilota. Merito della posizione di guida eretta e, adesso, ancora più avanzata verso il manubrio (ben 7 centimetri!), quindi meno caricata sui polsi. Per lʼaltezza della sella ci sono tre opzioni: 820 o 800 millimetri, ma anche la possibilità di un assetto ribassato fino a 775 mm da terra. E poi la modernità delle frecce a Led che riconoscono quando la curva finisce e si spengono in automatico.

Il plus sta però nella guidabilità, con lʼangolo di sterzata di 36 gradi, ben 7° in più del Monster 821, e ciò per favorire le manovre in spazi ridotti. Tre i Riding Mode a disposizione ‒ Sport, Urban, Touring ‒ e di serie lʼABS Cornering, il Traction Control e il Wheelie Control, tutti regolabili su diversi livelli di intervento. Il cruscotto TFT a colori da 4,3 pollici si caratterizza per la grafica racing. Ducati Monster 2021 è proposto nei colori Rosso Ducati, Dark Stealth e Aviator Grey. Tra gli accessori Ducati Performance merita una citazione il doppio silenziatore Termignoni con fondelli in fibra carbonio.

