Ducati lancia in pista la MotoE, la superbike elettrica

Ducati ha raccolto la sfida e, accanto alle sue splendide e-bike, ha realizzato anche una motocicletta elettrica, e che moto! La Ducati MotoE , che qui vediamo nei primi test a Vallelunga con l’ex pilota del Motomondiale Alex De Angelis in qualità di collaudatore, è infatti una vera superbike.

La prospettiva è nota:

nel 2023 Ducati sarà fornitore unico delle moto per il Mondiale FIM Enel MotoE,

Michele Pirro

prototipo V21L

in sostituzione di Energica. Dopo la MotoGP, che sta regalando grandi soddisfazioni questʼanno, un altro impegno sportivo di primo ordine. Oltre al sammarinese De Angelis, altro collaudatore di prestigio è, il primo a salire in sella alsulla pista di Imola. Nata dal confronto costante tra Ducati Corse e il Reparto Ricerca & Sviluppo di Borgo Panigale, la MotoE è destinata poi a trasformarsi in una moto stradale.

Proprio la strada è il margine sul quale Ducati punta ancora a crescere.

Lo scorso anno ha venduto 59.447 moto nel mondo

batteria da 20 kWh che alimenti il motore elettrico da 123 kW

, il suo miglior anno di sempre per immatricolazioni, e lʼelettrico può dare ulteriore spinta al brand. A Borgo Panigale non hanno rilasciato al momento nessuna scheda tecnica della moto elettrica, ma lʼipotesi plausibile è quella di una(più di 160 CV equivalenti).

Forcella anteriore Ohlins e freni Brembo

danno poi la marcatura sportiva alla Ducati MotoE, che non raggiungerà le velocità delle superbike e delle MotoGP (oltre 320 km/h) ma attenzione, perché i 250 orari sono già alla sua portata.

