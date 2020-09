Ducati E-Scrambler, la trekking bike per mille usi

Mobilità alternativa. Si fa un gran parlare di bici elettriche e dʼincentivi per il loro uso ed ecco che Ducati sforna, in collaborazione con Thok Ebikes, una trekking bike di alta gamma . Si chiama E-Scrambler e lo scorso fine settimana ‒ all’ Italian Bike Festival di Rimini ‒ gli appassionati hanno potuto vedere la nuova livrea “Matte Grey” accanto al classico Giallo Scrambler.

Ducati E-Scrambler monta un innovativo motore Shimano Steps E7000 da 250 Watt, con telaio in alluminio. La ebike trae chiara ispirazione dal mondo delle Scrambler Ducati e promette emozioni sia per il design che per le prestazioni. In effetti questa bici a pedalata assistita rivela unʼanima sdoppiata: è nata per la città, ma si trova a suo agio quando esce fuori e affronta i saliscendi misti di campagne e montagne. Merito del baricentro basso e del reggisella telescopico in dotazione, che la rendono facile da guidare e confortevole anche per molti chilometri.

La sfiziosa trekking bike italiana garantisce divertimento e sicurezza, anche per lʼapporto degli pneumatici Pirelli Cycl-e GT che scorrono docili per permettere maggiore autonomia al motore elettrico. A Rimini qualcuno ha anche avuto lʼoccasione di provarla, ma la E-Scrambler è ora disponibile per tutti, nelle concessionarie Ducati o sul sito ducati.com. I prezzi partono da 3.699 euro (IVA e spedizione inclusi).

Nella prova motori anche la Ducati E-Scrambler