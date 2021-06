Ducati Diavel 1260 S, arriva la versione Black & Steel

Non solo automobili al Milano Monza Motor Show . Anche le moto dicono la loro e catturano tanti sguardi ed entusiasmi. Fra queste cʼè Ducati , che al MIMO 2021 ha svelato il nuovo Diavel 1260 S “Black and Steel” , versione estrema della famiglia Diavel appena rinnovata. Nelle concessionarie sarà disponibile da luglio 2021.

Lʼispirazione di questa special “nera e acciaio” deriva dal Diavel “Materico”, una concept bike che fu presentata nel 2019 in occasione della Milano Design Week. Successivamente il prototipo fu esposto al MOARD (Motorcycle Art & Design), salone dedicato al design delle due ruote. In effetti il carattere dinamico del nuovo Diavel sposa i principi estetici ed emozionali, e lo si percepisce nella scelta grafica che accosta, in modo asimmetrico, il grigio lucido e il nero opaco, con successivi tocchi sportivi in giallo. Ducati Diavel 1260 S “Black and Steel” si aggiunge alla versione S in colorazione Thrilling Black & Dark Stealth con telaio rosso e ruote nere. La versione standard è disponibile nella colorazione Dark Stealth con telaio nero e ruote nere.

Il motore è sempre il Testastretta DVT da 1262 cc del nuovo Diavel 1260, che sfodera 162 CV di potenza a 9.500 giri al minuto. Una maxi-naked che però offre al centauro lʼergonomia di guida di una muscle cruiser, con una ciclistica “pesante”, ché poggia sul grande pneumatico posteriore da 240 mm che garantisce livelli di maneggevolezza e angoli di piega sorprendenti.



“Il Diavel 1260 S “Black and Steel” è una moto che non passa inosservata. La grafica asimmetrica, il contrasto tra il nero opaco, il grigio e i tocchi di giallo sono stati pensati per esaltare potenza, design e sportività di questa moto”, ha detto il Direttore del Centro Stile Ducati Andrea Ferraresi.