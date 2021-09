DS Automobiles e il golf, il green per esprimere il destino del brand

“ DS Automobiles ha nel suo DNA l’elettrificazione e una visione pionieristica della mobilità . Questa oggi ci porta ad annunciare che, a partire dal 2024, i nuovi modelli in lancio saranno esclusivamente elettrici e che dal 2025 tutti i modelli in gamma saranno al 100% elettrificati”. A dirlo è Eugenio Franzetti, Managing Director DS Automobiles Italia , e la presenza del brand francese al 78° Open d’Italia di Golf assume un rilievo ancora più importante.

“La nostra partecipazione al 78° Open D’Italia di Golf ‒ ha proseguito Franzetti ‒ è il contesto perfetto per presentarci al mondo ‘green’ da veri protagonisti”. DS, infatti, è Main Sponsor della Federazione Italiana Golf e Title Sponsor del 78° Open d’Italia. Un torneo iniziato in maniera entusiasmante, con un “hole in one” di Edoardo Molinari alla buca 7 (par 3 da 219 yard, 200 metri), con un ferro 5. Colpo che gli è valso l premio di una DS4 E-Tense Business del valore di 40.750 euro.

Tornando alla mobilità elettrica, DS inaugura il primo progetto al 100% elettrico del gruppo Stellantis, basato sulla piattaforma STLA MEDIUM. Il futuro dell brand sarà dunque a “Zero emissioni e Zero rumore”, condizioni che si sposano perfettamente con un gioco che richiede concentrazione assoluta, come il golf. Presente al Marco Simone Golf & Country Club, oltre alla DS4, l’intera gamma E-TENSE: la berlina DS 9, il SUV Ibrido Plug-In DS 7 Crossback e il SUV compatto full Electric DS 3 Crossback E-TENSE.

La DS4 vinta da Edoardo Molinari, che sta per arrivare sul mercato italiano, è una berlinetta compatta di 4,4 metri, in versione E-TENSE 225 è il top di gamma ibrido plug-in, che accoppia il noto 4 cilindri benzina PureTech da 180 cavalli a un motore elettrico da 110 cavalli, alimentato da una batteria da 12,4 kWh, che consente fino a 55 km di autonomia in elettrico secondo il ciclo combinato WLTP. Notevoli le prestazioni, grazie a 225 CV e una coppia massima di 360 Nm: 0-100 km/h da 7,7 secondi, km da fermo in 27,3 secondi, per un consumo di appena 1,3 litri per 100 km ed emissioni a partire da 29 grammi di CO2 per km (ciclo combinato WLTP).