Divertirsi sulla neve con Citroen e Radio Italia

Un programma variegato e ricco di emozioni, che si snoda tra uno spericolato snow tubing per i più giovani e una discesa classica sugli sci, tra un pomeriggio di benessere alle terme e un doposci in musica con i deejay di Radio Italia. Lʼemittente organizza le serate tra esibizioni live, giochi e dj-set. Per i più piccoli ci saranno varie attività e tra queste “Catch the Color”, una divertente caccia al tesoro basata su sequenze di colori. E nel divertimento anche la prova di qualche Suv della gamma Citroen, come C3 Aircross e il nuovo C5 Aircross che in questi giorni arriva sul nostro mercato. Un esemplare in esposizione sarà la 71° Limited Edition, protagonista della White Cruise da Milano a Capo Nord.