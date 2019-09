Dieselgate, Mercedes pagherà una multa da 870 milioni di euro

La società per azioni tedesca Daimler Ag, proprietaria tra gli altri del marchio Mercedes-Benz, dovrà pagare una multa da 870 milioni di euro in relazione allo scandalo dei motori diesel con emissioni falsificate. La sanzione, notificata dalla Procura di Stoccarda, è arrivata per "negligenza nella violazione dei doveri di supervisione nel campo della certificazione dei veicoli". La Daimler Ag ha inoltre reso noto che non intende presentare ricorso e che il provvedimento non avrà impatti negativi sulle previsioni economiche del 2019.