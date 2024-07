Defender Octa: la punta di diamante Land Rover

I paraurti riprogettati offrono angoli di attacco e di uscita migliori, mentre la robusta protezione sottoscocca offre ai conducenti la sicurezza di spingersi anche su terreni particolarmente accidentati. Come se non bastasse la Defender Octa può affrontare guadi di un metro superando qualsiasi altra Defender di produzione. Rispetto alle versioni standard, la Defender Octa ha un’altezza da terra aumentata di 28 mm e una larghezza di ben 68 mm superiore, sottolineata dai passaruota estesi che garantiscono una massiccia presenza su strada. Design inedito anche per la calandra, che consente un maggiore flusso d'aria al motore, e il paraurti posteriore, che incorpora un sistema di scarico attivo a quattro terminali. La palette di colori Octa include due nuove esclusive finiture metallizzate: Petra Copper e Faroe Green (disponibile solo per la Edition One), accanto a Carpathian Grey e Charente Grey, con tetto e portellone in contrasto cromatico. All'interno sono disponibili diverse opzioni per i rivestimenti con tessuto poliuretanico Ultrafabrics o pelle semi-anilina con finiture in tessuto Kvadrat. A stupire sono però i sedili Body e Soul sviluppati in collaborazione con esperti del settore musicale per vivere un'esperienza audio davvero coinvolgente.