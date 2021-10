Dal cilindro Jaguar Classic sbuca la C-type Continuation

Non cʼè soltanto la modernità di un Suv ‒ come lʼ F -Pace provato da Tgcom24 questa settimana ‒ nellʼorizzonte creativo Jaguar . Cʼè anche lo sguardo rivolto al passato, quello glorioso sportivo, che induce la divisione Jaguar Classic a realizzare oggi edizioni speciali di modelli leggendari, come la C-type Continuation che celebra unʼauto vincitrice di due edizioni della 24 Ore di Le Mans negli anni Cinquanta.

Nel 1951 esordiva infatti la Jaguar C-type, unʼauto da corsa pioneristica, perché introdusse negli sport motoristici i principi aerodinamici ispirati alle tecniche aerospaziali e dotazioni come i freni a disco. Per celebrare il 70° anniversario di quellʼauto, Jaguar Classic ha creato una serie limitata di nuovi esemplari ‒ la C-type Continuation appunto ‒ tutti costruiti a mano presso lo stabilimento Jaguar Classic Works a Coventry. A progettarla fu Malcolm Sayer, designer con formazione ingegneristica e la passione per la matematica, che studiava le proporzioni e la resa aerodinamica delle auto. In quello stesso anno 1951, lʼauto vinse al debutto a Le Mans e rivinse ancora nel 1953.

La C-type Continuation monterà lo stesso motore 6 cilindri in linea di 3,4 litri dellʼepoca, con tripli carburatori Weber 40DCO3 e la potenza di 220 CV. Negli anni 50 furono costruite 53 C-type, di cui 43 furono vendute a clienti privati. Oggi, però, per ripercorrere per intero lʼautenticità del modello, Jaguar Classic si è avvalsa, ed è la prima volta, della tecnologia CAD 3D a supporto della realizzazione virtuale. Il cliente attuale potrà poi confermare o chiedere modifiche a Jaguar, attraverso una procedura di configurazione online.

Le nuove Jaguar C-type Continuation hanno ricevuto l’approvazione della FIA, soprattutto per quanto riguarda l’idoneità a partecipare ai campionati riservati alle auto storiche, come il Jaguar Classic Challenge che si svolge a Le Mans, Spa-Francorchamps e Silverstone. Con qualche accortezza in più, tipo sistemi di ritenuta e antiribaltamento per la doverosa sicurezza. Le prime Jaguar C-type Continuation saranno consegnate ai proprietari in occasione di un evento celebrativo che si terrà nel 2022.