Dacia Spring: nuovo look e nuovo motore

Si chiama Extreme e con sé non porta soltanto una nuova proposta in termini di dotazione di serie, ma tiene a battesimo il debutto della nuova motorizzazione Electric 65.

Dacia Spring Extreme: si può già ordinare? - La risposta è sì, a partire dal prossimo 18 gennaio, a un prezzo di 23.200 euro senza considerare gli incentivi del momento. Le prime consegne saranno effettuate a partire dall'estate e “la notizia nella notizia” è che questo nuovo allestimento si ritroverà anche sulla Sandero, sulla Jogger e sulla Duster.

Ufficio stampa Dacia

Dacia Spring Extreme: cosa ha di serie? - La caratteristica del nuovo look che più risalta agli occhi è contraddistinta dagli inserti in tinta rame applicati sulle barre del tetto, sulle calotte degli specchietti retrovisori, nel logo sulle ruote, nel logo Dacia sul portellone del bagagliaio e sotto i gruppi ottici. Il motivo topografico già visto su Duster viene ripreso invece sulle portiere, sui battitacco e sui tappetini, mentre in abitacolo si ritrova il color rame sul profilo delle bocchette dell'aria e su quello del monitor centrale, oltre che sulle cuciture dei sedili, dotato anche di logo Dacia ricamato.

Ufficio stampa Dacia