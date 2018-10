Dacia Sandero si fa in due: arriva la Streetway

In principio cʼera Sandero e la variante crossover Stepway. Adesso il primo dei due grandi successi Dacia (lʼaltro è Duster) evolve e si biforca in due direzioni: da un lato la Stepway con la nuova gamma e dallʼaltro lʼinedita Sandero Streetway. La concorrenza nel segmento B è avvertita, le ambizioni Dacia sono alte: entrare nel 2019 nella top three di categoria per vendite ai privati.