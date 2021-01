Dacia lancia nuova Sandero, il low cost diventa smart buy

Cʼera una volta sul mercato dellʼauto il segmento “low cost”. Lo cavalcavano marchi nuovi, Case giovani che volevano farsi conoscere, asiatici perlopiù, ma poi venne Dacia , ex costruttore nazionale rumeno rispolverato da Renault per farne un brand globale. Il successo cʼè stato, soprattutto grazie a Sandero e Duster , ma adesso Dacia volta pagina e, sempre grazie al know-how Renault, è diventato oggi un brand “smart buy” .

La nuova generazione di Dacia Sandero, che arriva in questʼinizio anno sul mercato italiano, è lʼespressione sincera di “acquisto intelligente”. Perché ha contenuti elevati, un pianale e tecnologie che sono le stesse della Clio, e una clientela ormai affidabile che va soddisfatta nelle sue accresciute esigenze. Per dirne una, Sandero è la seconda auto più venduta in Italia ai privati nel segmento B (e Duster fa altrettanto nel suo segmento), significa che al netto delle flotte aziendali, la 5 porte “made in Romania” è un vero crac del mercato. Conta anche il prezzo giusto, certo, ma non solo, altrimenti sarebbe impossibile tenere in vetta un prodotto per decenni soltanto per questo.

Oggi la nuova Sandero si presenta con un sostanziale lavoro di rifinitura sia fuori che allʼinterno. Le varianti di carrozzeria restano due: Streetway e Stepway, con la seconda a incarnare lʼanima offroad del modello, vista lʼaltezza libera dal suolo di ben 174 mm, 41 in più rispetto alla Streetway. La linea è ora più leggera e dinamica, ma soprattutto entrano in gamma nuove motorizzazioni a benzina e quella a doppia alimentazione benzina/GPL, mentre sparisce il diesel. Cʼè anche un nuovo cambio manuale a 6 marce e in alternativa lʼautomatico.

Già disponibili a listino, i prezzi delle nuove Sandero partono da 9.000 euro per la Streetway e da 12.600 per la Stepway. La versione a gpl della prima costa da 11.050 euro. E allʼorizzonte di Dacia cʼè Spring, il primo crossover del brand.

