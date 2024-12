Dacia Jogger Eco-G 2024: spaziosità ed economia di esercizio senza compromessi

La Dacia Jogger Eco-G è disponibile in diversi allestimenti con prezzi a partire da 18.100 euro per la versione Essential a 5 posti - che adesso può contare anche sul climatizzatore manuale offerto di serie - fino ad arrivare alle più accessoriate versioni Extreme come l’esemplare della nostra prova che arrivano a 22.300 euro nella versione 7 posti. In questi caso la dotazione di serie comprende i cerchi in lega da 16" neri, le barre al tetto modulari, il climatizzatore automatico monozona, quattro vetri elettrici, telecamera posteriore, cruise control e sistema keyless entry. La Dacia Jogger GPL rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un'auto spaziosa, versatile ed economica, adatta sia per gli spostamenti quotidiani che per le gite fuori porta. Il motore bifuel garantisce un'autonomia elevata e un risparmio sui consumi, mentre l'abitacolo modulabile la rende ideale per le famiglie che hanno bisogno di molto spazio per i passeggeri e i bagagli.