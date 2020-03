Czinger 21C, il bolide Usa con la firma Alcantara

Czinger 21C doveva essere esposta al Salone di Ginevra, ma il coronavirus ha solo rallentato la sua premiere europea, avvenuta lo scorso fine settimana a Londra. Il tocco dʼItalia ‒ con la firma di Alcantara ‒ non poteva mancare su unʼauto così esclusiva, che sarà realizzata in soli 80 esemplari nello stabilimento californiano. A trazione integrale, la 21C monta un V8 benzina di 2.880 cc con doppio turbocompressore, un motore termico sviluppato in proprio da Czinger. Sullʼasse anteriore ci sono poi due motori elettrici, uno per ciascuna ruota, che sviluppano altri 150 kW di potenza (sono più di 200 CV) e 370 Nm di coppia in più.

Il picco di sistema è strabiliante: 1.250 CV su una hypercar che pesa meno di 1.200 chilogrammi, un rapporto potenza/peso che non ha eguali nel mondo automobilistico! E le performance sono conseguenti: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in un battito di ciglia: 1,9 secondi! In 15 secondi questa vettura tocca i 300 orari e in 29 secondi i 400 km allʼora!

Per la Czinger 21C i designer di Alcantara hanno creato rivestimenti speciali ed ecosostenibili (Alcantara è dal 2009 unʼazienda 100% Carbon Neutral). Si va dai sedili ai pannelli porta, dal volante al pannello di controllo. Due le applicazioni, una per la 21C da strada con Alcantara beige chiaro e color ecru; lʼaltra per la variante da pista, con l’eliminazione del sedile posteriore e una lavorazione in Alcantara nera goffrata effetto 3D, realizzata su misura.