Cupra Leon 2024: stile più sportivo e motori fino a 333 CV

La Cupra Leon, con il suo design accattivante e le prestazioni sportive, offre un’esperienza di guida coinvolgente. Come per la rinnovata Formentor il comportamento dinamico dell'auto rivela un'accurata progettazione mirata a offrire una guida reattiva e precisa. Grazie allo sterzo diretto, la vettura risponde prontamente alle sollecitazioni del guidatore e risultata anche meno sensibile ai trasferimenti di carico grazie alla minore altezza da terra e al baricentro più basso. Per la versione al top della gamma è stata poi sviluppata un’esclusiva modalità di guida che comprende una calibrazione della pedaliera e del cambio ottimizzata per la pista e una diversa taratura dei parametri di controllo del motore per ottenere una curva di coppia più sportiva. Con il sistema Torque Splitter - in grado di controllare la forza motrice da trasmettere a ciascun lato dell’asse posteriore - si può invece distribuire la coppia in modo asimmetrico su ciascuna ruota dell’asse, conferendo alla Leon Sportstourer VZ una guida più dinamica. Come se non bastasse l'allestimento più sportivo comprende anche la modalità Drift, selezionabile nel Drive Profile, da utilizzare all’interno di circuiti chiusi. In questa modalità, l’ESC è in modalità sportiva e, grazie alla tecnologia Torque Splitter, il guidatore può vivere un’esperienza di sovrasterzo controllato. Al netto delle versioni più sportive, i prezzi della gamma Cupra Leon 2024 partono comunque da 33.450 euro per la variante hatchback con motore benzina da 150 CV in versione "entry level" e 34.450 per la variante Sportstourer a parità di allestimento e motorizzazione.