Cupra Formentor 2024: design rinnovato e nuovi motori mild hybrid

Nell’abitacolo spiccano il volante in stile racing, che integra pulsanti di avviamento e selezione della modalità di guida, e le superfici della plancia realizzate con design parametrico 3D per risultare maggiormente piacevoli al tatto e alla vista. La console centrale è stata invece riprogettata utilizzando materiali morbidi con cuciture a vista per il profilo laterale, mentre lo stile sportivo degli interni è sottolineato dalle finiture in color rame, utilizzate anche per le bocchette dell’aria, e da nuovi sedili più sportivi e avvolgenti che raggiungono l’apice nella versione Cup Bucket dal design squisitamente corsaiolo. La gestione dei comandi è stata rivista all’insegna della semplicità d’uso ed è così che al cockpit digitale posto davanti al guidatore è adesso associato un display da 12,9" per l’infotainment. L’App Bar del sistema è stata anch’essa rivista grazie all’introduzione di widget dedicati e di appositi comandi per la climatizzazione, che adesso è perfettamente integrato nello schermo dell’unità principale rendendo maggiormente accessibili tutte le funzioni.