Covid-19, RC Auto in calo ma le compagnie gongolano

Non lasciamoci abbacinare dal calo delle polizze auto sulla Responsabilità Civile ‒ a marzo 2020 -8% su marzo 2019 ‒ perché il Covid-19 sta facendo guadagnare forti somme alle compagnie assicurative. Un risparmio stimato in 25 milioni di euro al giorno, che per 60 giorni di lockdown significa un miliardo e mezzo di casse gonfiate .

La situazione è semplice da spiegare. Il virus ha limitato le auto in circolazione (-77% di traffico) e di conseguenza gli incidenti stradali sono in calo drastico. La Polstrada indica un bel -68% di sinistri rispetto al marzo 2019 e questa è la notizia più bella per i risarcitori, cioè le compagnie assicurative che vendono polizze RC Auto. In un contesto del genere, come rilevato dall’osservatorio RC auto di Facile.it su un campione di 1.200.000 polizze, i premi pagati che scendono in un anno da 538 a 498 euro (-8,05%) sono una ben misera soddisfazione.

I guadagni delle società di assicurazione sono ben superiori. Riportando una simulazione proposta dallo SNA, il Sindacato nazionale agenti assicurativi, il Sole 24 Ore segnala il risparmio di 25 milioni di euro al giorno sui danni Auto grazie al lockdown. Urge intervenire a favore degli automobilisti, beffati da una doppia penalizzazione: non possono usare lʼauto e devono per forza pagare i premi, con sconti irrisori e molto differenziati tra le 20 regioni italiane. I 498 euro di polizza media vanno infatti dai 922 euro della Campania ai 350 euro del Friuli Venezia Giulia.

La classifica per Regioni

A guidare la classifica dei cali è l’Emilia-Romagna, dove la polizza media a marzo 2020 è risultata di 448 euro, inferiore del 12% rispetto al mese di marzo di un anno fa. Seguono nella graduatoria la Toscana (542 euro), che ha registrato una diminuzione media pari all’11,75%, e il Lazio con lʼ11% di premio pagato in meno (497 euro). Siamo attorno alla media nazionale, come invece non sta la Campania, che non solo paga i premi più alti di tutti (922 euro, lʼ85% in più della media nazionale), ma il calo da marzo 2019 a marzo 2020 è stato soltanto dellʼ1,39%! Vantaggio esiguo anche in Calabria, -2,4% in un anno e premio medio di 645 euro, e terzultima la Sicilia, con un calo del 5,6% e polizza media di 510 euro.