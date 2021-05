Con “Spirit of GS” BMW Motorrad insegna la guida in fuoristrada

Imparare oppure migliorare le proprie abilità di guida della moto in fuoristrada. Unʼopportunità che BMW Motorrad Italia offre con il nuovo progetto “Spirit of GS” , e che si rivolge ai propri clienti per 10 weekend dalla metà di maggio al primo fine settimana di ottobre 2021. Unʼoccasione di crescita ma anche di divertimento.

“Spirit of GS” nasce dall’esperienza della GS Academy, che BMW Motorrad avviò nel 2006 e che ha permesso a oltre 1.700 centauri di farsi le ossa con le leggendarie BMW della famiglia GS. Partner del nuovo progetto sono Blue Bike Camp ed Enduro Republic. A capo degli istruttori Blue Bike Camp è il più volte iridato Daniele Madrigali. Il territorio scelto per i corsi, di uno o due giorni, è quello di Ziano Piacentino, in Emilia, e si basa su diversi campi scuola con percorsi fettucciati tecnici, ostacoli ricreati artificialmente e collaudati percorsi nei dintorni della Val Tidone.

Due i tipi di corso: GS Academy Camp è volto allʼinsegnamento dei fondamenti della guida in fuoristrada, prevede un massimo di 10 partecipanti a sessione e dura un giorno (in genere il sabato). Costa 450 euro e include la scuola e l’ospitalità. Per i più preparati cʼè invece il corso GS Academy Track, sempre 10 partecipanti massimo e durata di un giorno (in genere la domenica). Costa 490 euro con l’ospitalità. Su due giorni si svolgono poi i corsi GS Academy Full, che con il pernottamento incluso costa 840 euro.

BMW Motorrad Italia mette a disposizione dei partecipanti 15 moto tra BMW R 1250 GS e GS Adventure, F 850 GS e GS Adventure e G 310 GS. Tutte le informazioni sulle attività di “Spirit of GS” sono disponibili all’indirizzo: https://www.bmw-motorrad.it/it/provami/spiritofgs.html.