Con Megane, Renault rafforza la gamma E-Tech

Un passaggio irreversibile quello dellʼelettrificazione per il colosso francese, già forte di tecnologie “Zero Emission” grazie allʼalleata Nissan. Le tre auto 100% elettriche Zoe e Twingo, ma non dimentichiamo il pioniere Kangoo Z.E., le tre ibride plug-in E-Tech sono però soltanto la punta di un iceberg destinato a ingrossarsi, visto che anche Dacia ha presentato la sua prima vettura elettrica: Spring. E al Salone di Ginevra sarebbe stato svelato anche il prototipo Morphoz, un grande monovolume a trazione elettrica dalle linee e dallʼabitacolo futuribili.

Le nuove versioni E-Tech garantiscono lʼavviamento sempre in modalità elettrica, hanno la frenata rigenerativa e unʼelevata capacità di ricarica delle batterie. Grazie a questi vantaggi, ad esempio, la Clio E-Tech è in grado di marciare in città fino all’80% del tempo in modalità full electric. Anche Captur e Megane E-Tech vantano analoghi livelli di efficienza e marciano tra i 50 e i 65 chilometri a emissioni zero. Entro il 2022 il gruppo Renault conterà una gamma con 8 modelli al 100% elettrici e 12 modelli tra ibridi e ibridi plug-in.

Renault Twingo Z.E

Diciamoci la verità, su unʼauto come la Twingo la trazione elettrica calza alla perfezione. Anzi, è forse il suo miglior abito, perché in tre decenni la city car si è sempre fatta apprezzare per la sua praticità quotidiana e metropolitana. Dopo tre generazioni e 4 milioni di unità vendute in 25 Paesi, Twingo aveva proprio bisogno della versione elettrica! Con la Zoe ‒ svelata nel nuovo allestimento Riviera ‒ va a comporre una coppia agguerrita per fronteggiare la concorrenza delle nuove “piccole” elettriche: Fiat 500, MINI E, Smart, Honda e.

Grazie alla sua batteria da 22 kWh, Twingo Z.E. può scorrazzare per una settimana di lavoro con una sola ricarica. Considerando unʼautonomia di 250 km, significa 50 km al giorno per 5 giorni lavorativi. Le varie possibilità di ricarica consentono, inoltre, di ricaricare la francesina fino a quattro volte più velocemente delle concorrenti. La potenza di 60 kilowatt del motore (82 CV) la fa scattare da 0 a 50 km/h in soli 4 secondi, mentre la velocità di punta tocca i 135 orari, più che sufficienti per una vettura che si usa per lo più in città.