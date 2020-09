Con E-Tech Hybrid, Renault Clio ingrana unʼaltra marcia

Trenta candeline sulla torta e un regalo che, di certo, ne allungherà la già invidiabile longevità. È Clio, la best-seller Renault, che compie 30 anni e per lʼoccasione si regala una motorizzazione ibrida elettrica, di quelle “toste”, Full Hybrid, che allʼ80% gireranno in città in modalità elettrica.

Inizia dunque una nuova fase per la compatta francese di segmento B. La tecnologia E-Tech Hybrid è moderna, evoluta ma accessibile, perché non è quella ricaricabile plug-in che troviamo su Captur e Megane E-Tech, ma è invece una soluzione Full Hybrid che non richiede né prese di corrente né colonnine per la ricarica. Una soluzione oggi ancora molto convincente nel graduale passaggio allʼalimentazione interamente elettrica e che potrà ulteriormente consolidare il successo di Renault Clio, che ricordiamo essere unʼassoluta best-seller europea (15 milioni di unità vendute dal 1990 a oggi). In Italia è stata per molti anni, anche nel 2019, lʼauto straniera più venduta.

La Clio ibrida si avvale di un motore a benzina 4 cilindri 1.6 e di due motori elettrici: uno principale e lʼaltro che funge da starter/alternatore e integrato nell’innovativa trasmissione Multi-mode, con innesti diretti e senza frizioni. Lʼefficienza del Full Hybrid Renault è altissima, lʼavviamento è sempre in elettrico e in città la Clio E-Tech promette di marciare allʼ80% a zero emissioni, con la batteria che si ricarica da sola nelle fasi di decelerazione.

Più che la potenza di sistema, 140 CV sviluppati dai tre motori, conta la reattività elevata grazie allʼausilio dei due motori elettrici. Il risparmio in termini di consumi di benzina è stimato nel 40 percento. Proposta nellʼallestimento Zen, i prezzi di Renault Clio E-Tech partono da 21.950 euro, ma con gli incentivi statali e Renault si scende a 16.650 euro.

