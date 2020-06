Clio Full Hybrid, Megane E-Tech e Dacia Spring

LʼAlleanza sta ovviamente per Renault-Nissan-Mitsubishi, i tre attori principali di una galassia di marchi che comprende anche Dacia, la divisione sportiva Alpine e in Corea la Samsung Auto. Pandemia alle spalle (perché alle spalle finirà prima o poi), la grande Alleanza globale seguirà il principio del “follow leader”, cioè la Casa automobilistica più forte in unʼarea di mercato detterà legge sulla condotta anche degli altri brand. In Europa significa Renault, ma in Cina e Giappone sarà Nissan il leader da seguire, mentre nellʼemergente area del Sud-Est asiatico toccherà a Mitsubishi. Le sinergie ci saranno, ma in conseguenza di questo principio.

Giusti si è poi soffermato sul prodotto, con lʼelettrificazione ormai in fase spinta allʼinterno del gruppo. Non si tratta più soltanto delle vetture leader Renault Zoe in Europa e Nissan Leaf su scala globale, ma anche di altre attese novità. La Clio Full Hybrid sarà la prima e poi subito dopo la Megane E-Tech a trazione ibrida, ma nel Vecchio Continente non ci si fermerà al brand Renault. In rampa di lancio cʼè infatti anche Dacia Spring, prima vettura elettrificata del brand, un crossover giovane e dinamico che promette di stravolgere ‒ come già ha fatto Duster ‒ il segmento di riferimento sui mercati europei.