La dedica per i 100 anni 18 aprile 2019 07:10 Citroen, nuove versioni Origins per C3 e C4 Cactus E a listino va anche la sportiva RaC3 Edition

Le origini di Citroen parlano di creatività stilistica e dʼinnovazione, spesso audace. La storia delle sospensioni idropneumatiche, con tutte le varianti succedutesi nel secolo, sono lì a dimostrarlo. E ancor oggi le vetture del “double chevron” parlano il linguaggio dello stile e dellʼinnovazione. Come dire che nulla è cambiato dal 1919, e così dal cilindro di fantasia che fu di André Citroen ecco le versioni speciali “Origins” delle nuove C3 e C4 Cactus.

Citroen Origins e RaC3 Edition Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Due edizioni in tiratura limitata che arrivano adesso in Italia. Sia la C3 che la C4 Cactus in versione “Origins” sono proposte con eleganti tinte di carrozzeria nei toni del bianco, grigio o nero. Sulla nuova C3 Origins il tetto è sempre nero, ma il resto della gamma propone tantissimi accostamenti di colore tra carrozzeria e tetto. A spiccare sono i dettagli in bronzo, sulle calotte dei retrovisori esterni, sul portellone posteriore, sui profili dei fendinebbia e delle protezioni di carrozzeria Airbump. I cerchi in lega sono da 17 pollici su entrambi i modelli.

A bordo di C3 Origins cʼè il programma “Citroen Advanced Comfort”, con un ambiente specifico composto da rivestimenti in tessuto Grigio Chiné con impunture Gold, volante in pelle e tappetini specifici. Si parte dalla versione Shine, il top di gamma, e in più ci sono gli alzacristalli elettrici posteriori, mentre a richiesta cʼè la telecamera di retromarcia, il Connect Nav, lʼActive Safety Brake e il tetto in vetro panoramico. Le motorizzazioni di Citroen C3 Origins sono PureTech benzina da 82 e da 110 CV, più il diesel BlueHDi 100 CV. Prezzi da 17.200 euro.

Sulla nuova C4 Cactus Origins il primo motivo dʼesclusività è dato dalle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi, che accrescono il comfort dei passeggeri e ottimizzano la marcia in qualsiasi condizione. Il programma Citroen Advanced Comfort non manca, come anche la telecamera di retromarcia, il Connect Nav DAB, i fendinebbia con funzione Cornering Light. Tre motori anche in questo caso: due PureTech benzina da 110 e 130 CV e BlueHDi a gasolio da 100 CV, per prezzi che partono da 22.450 euro.