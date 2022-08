Citroen C4 X ed ë:C4 X, stile emozionale ed energia

La infonde lʼalimentazione elettrica ma anche il design emozionale di una silhouette Fastback, che aggiunge sprint e dinamicità. I nuovi modelli sono due: C4 X e la variante elettrica ë-C4 X , e rispetto alla Nuova Citroen C4 cʼè quella X di differenza, che specifica il look da crossover, che unisce il segmento delle berline a quello dei Suv.

Citroen C4 X ed ë-C4 X

neo-ammiraglia C5 X

bagagliaio da 510 litri

Le nuovesaranno le novità dʼautunno della Casa francese e andranno a posizionarsi sotto la. Carrozzeria 4 porte e con un grande portellone, lunghezza di 4,6 metri, la C4 X si pone come alternativa originale ai “soliti” Suv o alle berline tre volumi di un tempo. Il plus è di stile ma anche di funzionalità, visto che la media francese offre una spaziosità interna da primato nel segmento C, lo schienale posteriore che si reclina fino a 27 gradi e uncon 5 passeggeri a bordo. Comfort alle stelle, nel segno proverbiale del marchio Citroen, con i sedili Advanced Comfort e le brevettate sospensioni “Progressive Hydraulic Cushions”.

In base ai mercati, le motorizzazioni disponibili comprendono per C4 X efficienti motori benzina PureTech e diesel BlueHDi.

La variante elettrica ë-C4 X conta invece sul motore da 100 kW (136 CV), che offre un’autonomia di marcia fino a 360 chilometri

(ciclo misto WLTP) e ha bisogno di soli 10 minuti per ricaricare lʼequivalente di 100 km di marcia (a Corrente Continua a 100 kW), in 30 minuti si ottiene lʼ80% di carica per la batteria. Grazie poi al Cx di appena 0,29, lʼefficienza aerodinamica dellʼauto è stata massimizzata e con essa lʼefficienza dei consumi.

Tra le altre innovazioni proposte dallʼauto, cʼè il nuovo livello di connettività proposto dal sistema dʼinfotainment

MyCitroën Drive Plus

, inaugurato proprio sulla C5 X. Prodotte nello stabilimento Stellantis di Villaverde (vicino Madrid), le nuove Citroen C4 X e la gemella elettrica saranno in distribuzione in Europa dall’autunno 2022.