Citroen Berlingo, campione di funzionalità

Il nuovo Berlingo è un veicolo polivalente, pratico, funzionale come pochi e adatto a tutte le esigenze, di lavoro e per il tempo libero. Un terzo delle 200 mila unità immatricolate concerne la versione passeggeri, che quanto a equipaggiamenti non teme confronti. Il 40% dei modelli venduti è infatti dotato di telecamera di retromarcia con Top Rear Vision (vista dall’alto dell’ambiente posteriore a 180°). La sua funzionalità, come anche la spaziosità interna, è inarrivabile, peraltro Berlingo è disponibile in due lunghezze ‒ rispettivamente 4,40 e 4,75 metri ‒ ed entrambe in grado di offrire 5 e 7 posti.

Lʼabitacolo è modulare, prevede sedili ribaltabili e ripiegabili per creare un pianale completamente piatto. I tre sedili posteriori singoli e di ugual misura sono tutti ripiegabili a scomparsa, come anche quello del passeggero non guidatore davanti. Il vano bagagli della versione più piccola ha una capacità di 775 litri, la versione XL arriva a 1.050 litri. Ci sono allʼinterno 28 vani portaoggetti e il Modutop al tetto (come negli aerei), tetto nel quale è inserito anche un airbag specifico (Airbag in Roof).

Altra qualità che neanche i monovolume di categoria superiore spesso hanno è l’accessibilità tramite le portiere scorrevoli laterali. Infine il grande portellone posteriore ha il lunotto che si apre separatamente. La dotazione elettronica di sicurezza include sistemi come il Grip Control con assistente alle frenate in discesa, il freno di stazionamento elettrico, l’Head up Display a colori. Aggiornato anche lʼinfotainment con i servizi Citroen ConnectNav e la ricarica wireless.