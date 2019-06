Citroen a Torino festeggia 100 anni del Brand

Nella città più “francese” dʼItalia, Torino, Citroen dà un assaggio della grande parata che, il mese prossimo, celebrerà in Francia i 100 anni motoristici del “double Chevron”. È tra i meandri della 5° edizione del Salone del Parco Valentino , infatti, che sabato 22 giugno si svolgerà l’evento “100 Citroën per 100 anni” .

Un favoloso corteo di 100 modelli rappresentativi della storia Citroen sfilerà a Torino. Auto che arriveranno in città grazie allʼattività di tanti club sparsi nel Belpaese. Il raduno è previsto ai Murazzi, lungo la sponda del Po, e si sposterà poi per le vie del centro, fino a raggiungere la storica Palazzina di caccia di Stupinigi e sfilare infine in notturna nella suggestiva parata in Via Po. A partecipare a “100 Citroën per 100 anni” sono il Registro Italiano Auto Storiche Citroën, il Club Pluriel Italia e ancora IDéeSse Club, Club 2 CV e Derivate, Club Bicilindriche Italia, CX Club Italia, eXtreMe XM Club Italia, SM Club Italia, Club GS Italia.