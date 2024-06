Citroën C3 Aircross: ecco come è cresciuta

Chiaramente non ha nulla della versione compatta a cinque posti: questa C3 Aircross ha fatto palestra, motivo per cui appare più grande e soprattutto più muscolosa, incline al mondo dei Suv, grazie anche agli ampi e marcati parafanghi oltre che al cofano alto e piatto e per le protezioni in plastica che si trovano sui paraurti e i passaruota. Non è tutto, perchè questa Aircross vanta anche una luce a terra di 19 cm. I suoi gruppi ottici, sia davanti che dietro, traggono ispirazione dalla lettera “C” e assomigliano a quelli della concept car elettrica Oli, mentre lo stemma ha riscoperto un richiamo vintage, riprendendo lo stile del logo che era sulle Citroën della prima metà del novecento.