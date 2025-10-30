Chicco promuove l'evento “In viaggio sicuri: informare i grandi per proteggere i più piccoli”

Un altro punto fondamentale è rappresentato da UNASCA, l’Unione Nazionale Autoscuole. Nel 2025, al Crash Test Lab di Chicco, una giornata di formazione ha coinvolto trenta istruttori di scuola guida, che a loro volta potranno sensibilizzare oltre 4.500 allievi ogni anno. L’iniziativa non si rivolge soltanto ai neopatentati, ma anche a tassisti, autisti professionisti e persone over 65, categorie che quotidianamente condividono la strada con i più piccoli. L’obiettivo è raddoppiare già dal prossimo anno le attività formative e arrivare, nel medio termine, a raggiungere fino a 90.000 nuovi allievi. In questo scenario, anche il negozio specializzato assume un ruolo strategico: i negozi non sono più soltanto luoghi di acquisto, ma veri e propri punti di incontro in cui futuri e neogenitori possono partecipare a corsi e usufruire di consulenze personalizzate. La formazione del personale e il contatto diretto con le famiglie diventano strumenti essenziali per colmare le lacune conoscitive e tradurre la consapevolezza in comportamenti concreti e responsabili.