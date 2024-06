CFmoto 500 Voom SR: arriverà anche in Europa?

Il costruttore cinese nel tempo si è meritato "pacche sulle spalle" per essere stato capace di progettare moto in grado di rispondere al giusto compromesso "qualità-prezzo". Ricorderete sicuramente che nella nostra pagina motori vi abbiamo parlato (non troppo tempo fa) della CFMoto 450 NK, oggi invece vi mostriamo le prime immagini della nuova moto sportiva che nel mercato interno, ovvero quello cinese, sta spopolando per la piacevolezza del suo design e per la curiosità che suscita il motore quattro cilindri in linea.