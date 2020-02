Car2X, in Germania la prima autostrada intelligente

Per sviluppare la guida autonoma , fondamentale non è soltanto la connettività delle auto ma anche la creazione di strade “intelligenti” . Strade cioè che permettano la comunicazione “Car2X” , quindi lo scambio di informazioni tra un veicolo e quella X che sta per altri veicoli, forze dellʼordine e chiunque si occupi di mobilità e trasporti.

Ecco allora che, in via sperimentale, in Germania è stato realizzato un tratto di 7 km dellʼAutobahn A39 ‒ tra Wolfsburg e Braunschweig ‒ con sistema di comunicazione Car2X. A contribuire al test è il gruppo Wolkswagen, che ha il suo quartier generale proprio a Wolfsburg, nella Bassa Sassonia. Il Land e il Centro Aerospaziale Tedesco sono i partner di questa sperimentazione. Grazie al sistema integrato di telecamere ad alta precisione e allʼambiente connesso del tratto, potranno essere raccolti molti dati per lo sviluppo delle auto a guida autonoma, che come noto si basano in sostanza sugli input satellitari per muoversi da sole, oltreché sullʼelettronica avanzata.

Si tratta dei 7 chilometri di strada più intelligenti oggi al mondo, dove ogni centimetro di asfalto è inquadrato da una telecamera. Ovviamente le auto in circolazione su questo tratto sono connesse e non solo fra loro. La nuova generazione della Golf, appena lanciata sui mercati europei, accoglie il protocollo di comunicazione Car2X e può comunicare con altri veicoli dotati della stessa tecnologia, ma in futuro è in grado di comunicare persino con i semafori.

Dalle code agli incidenti, dai cantieri ai passaggi a livello, tutte le informazioni possono circolare in un sistema evoluto Car2X. Le informazioni arrivano allʼauto in tempo reale e il segnale può essere trasmesso in autostrada fino a 800 metri, mentre in città è ora limitato a 150 metri, stanti gli edifici e gli ostacoli dellʼambiente.