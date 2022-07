Car Sharing, arriva a Milano la Dacia Spring di Zity By Mobilize

I

450 modelli di Dacia Spring

l’app Zity by Mobilize

23 centesimi di euro al minuto

per il servizio di sharing sono disponibili nel capoluogo lombardo dallo scorso 23 giugno, reperibili e facilmente prenotabili tramite. La tariffa lancio costa, ma cʼè anche unʼopzione Stand-by a 12 centesimi al minuto per mantenere il possesso dellʼauto quando è ferma (in caso di brevi soste). Non sono previsti abbonamenti né ci sono costi fissi, lʼiscrizione è libera, come anche il parcheggio della Spring in sharing quando si chiude lʼutilizzo.

Azienda nata nel 2017 a Madrid

A Milano l’età media degli utenti del car sharing va dai 36 ai 45 anni

city crossover

, e poi approdata a Parigi e Lione (Milano è la quarta città in cui opera), Ziti by Mobilize ha fatto svolgere una ricerca indipendente sulla mobilità condivisa a Milano, scoprendo che più di 340.000 persone in città dichiarano di essere utenti attivi di servizi di sharing. Un bel 79% degli intervistati lo fa anche perché preoccupato per l’ambiente.e il 62% di loro utilizza giornalmente l’auto per i propri spostamenti. Con il suo look dae 4 posti interni, Dacia Spring è unʼauto ideale per spostamenti brevi e continui, dove fa valere il vantaggio delle sue emissioni zero.

In Italia la vettura è già stata acquistata da quasi 8.000 automobilisti e, fra le elettriche, sta dietro soltanto a Nuova 500 e Smart. Per il brand rumeno, che fa parte del

Gruppo Renault

Visual Identity

, Spring rappresenta anche il modello del ringiovanimento gamma, ben visibile con lʼadozione della nuova(il nuovo logo). Dopo Milano, un servizio di sharing limitato ‒ 8 vetture ‒ sarà presto avviato a Bologna, gestito direttamente dalla concessionaria Dacia Moreno Motor Company.