Cadillac Optiq, Suv elettrica pronta per l'Europa

Al lancio, la Cadillac Optiq sarà in versione bimotore e con la trazione integrale elettrica: il powertrain è in grado di offrire una potenza stimata di 300 CV e una coppia istantanea di 480 Nm. Il sistema è alimentato da una pacco batteria da 85 kWh che, secondo quanto dichiarato dalla casa di Detroit, permetterà alla Optiq di raggiungere un'autonomia di circa 480 chilometri, mentre la ricarica rapida in corrente continua consente di aggiungere 127 km di percorrenza in 10 minuti alla colonnina. È disponibile inoltre la frenata rigenerativa, la cui intensità si può regolare tramite le palette al volante, assieme a varie modalità di guida che cambiano diversi parametri (Tour, Sport, Snow/Ice e My Mode). Come detto in apertura, questa vettura sarà venduta anche da noi e la commercializzazione sarà avviata già entro la fine di quest'anno. Negli Stati Uniti invece è stato annunciato un prezzo d'attacco di 54 mila dollari, pari a circa 49.950 euro al cambio attuale.