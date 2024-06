Bugatti Tourbillon, nuova hypercar da 1.800 CV

L'effetto che fa nel guardare gli interni della nuova Tourbillon è che tutto sia stato concepito con la massima cura, soprattutto nei dettagli. Per esempio, è di sicuro impatto vedere tutto l'abitacolo ricoperto di pelle ma quando l'occhio cade su dettagli come i diversi comandi e la strumentazione, tutto assume un altro livello. Ci sono alcune regolazioni che si azionano da selettori rotativi contenenti dei piccoli display, la plancia nasconde uno schermo retrattile, mentre davanti gli occhi del guidatore c'è un quadro strumenti composto di 600 parti realizzate in collaborazione con un orologiaio svizzero. Se siete amanti del genere, vi diciamo che pesa circa 700 grammi e ha ingranaggi di titanio poggiati su rubini con tolleranze che arrivano a 5 micron. Per quanto riguarda invece la posizione di guida, i sedili non si possono spostare, in realtà si può modificare la posizione del volante e della pedaliera.