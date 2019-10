BMW X6, il pioniere dei Suv/Coupé si rifà il look

Di BMW X6 si può dire che è stato un pioniere . Prima di lui i grandi Suv premium erano solo fuoristrada con interni spaziosi, eleganti e dotati di ogni comfort. Con lʼX6 invece si è passati a guardare anche alla sportività, del design di carrozzeria innanzitutto, perché è da qui che nascono i Suv/Coupé oggi così diffusi . Per BMW una scommessa vincente, ripetuta con il più piccolo X4.

Irraggiungibili livelli prestazionali Ufficio stampa 1 di 28 Ufficio stampa 2 di 28 Ufficio stampa 3 di 28 Ufficio stampa 4 di 28 Ufficio stampa 5 di 28 Ufficio stampa 6 di 28 Ufficio stampa 7 di 28 Ufficio stampa 8 di 28 Ufficio stampa 9 di 28 Ufficio stampa 10 di 28 Ufficio stampa 11 di 28 Ufficio stampa 12 di 28 Ufficio stampa 13 di 28 Ufficio stampa 14 di 28 Ufficio stampa 15 di 28 Ufficio stampa 16 di 28 Ufficio stampa 17 di 28 Ufficio stampa 18 di 28 Ufficio stampa 19 di 28 Ufficio stampa 20 di 28 Ufficio stampa 21 di 28 Ufficio stampa 22 di 28 Ufficio stampa 23 di 28 Ufficio stampa 24 di 28 Ufficio stampa 25 di 28 Ufficio stampa 26 di 28 Ufficio stampa 27 di 28 Ufficio stampa 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Oggi BMW X6 giunge alla terza generazione e a novembre dovrebbe debuttare anche nelle concessionarie italiane. Lo Sports Activity Coupé cresce ancora, fino a 4.935 mm di lunghezza, per un passo aumentato fin quasi a 3 metri, ciò che rende lʼabitacolo del crossover degno di una limousine. Lo spazio interno è modulabile, grazie agli schienali posteriori divisi nel rapporto 40/20/40, e allʼevenienza reclinabili per poter aumentare la capacità di carico del bagagliaio: da 580 a 1.530 litri.

Tante le novità di questa terza generazione. A richiesta dispone anche dei fari BMW Laserlight con fari adattivi a LED, che non solo svolgono una funzione anti-abbagliamento degli abbaglianti ma assicurano una visibilità davanti fino a 500 metri! Di serie sono i cerchi in lega da 19 pollici, ma optional fino a 22”, mentre le motorizzazioni top di gamma M50i e M50d sono dotate di cerchi in lega da 21 pollici di serie. Tra le dotazioni anche le sospensioni pneumatiche a due assi, con auto-livellamento automatico e altezza modificabile dal guidatore (fino a 80 mm) con un pulsante!

Come sempre esagerata la gamma di motori a disposizione, si va da un minimo di 265 a un massimo di 530 CV. Questi ultimi sono espressi dallʼ8 cilindri della favolosa X6 M50i benzina, ma anche a gasolio cʼè una super performante versione M50d da 400 CV, con motore 6 cilindri in linea dotato di 4 turbocompressori. Tutte le versioni sono dotate di serie di cambio Steptronic a 8 rapporti e di trazione integrale. Nuova BMW X6 è disponibile dal lancio nelle varianti del modello xLine e M Sport come alternativa alle specifiche standard. Il range di prezzi va da 80.000 a 139.000 euro.