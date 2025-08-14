BMW vs Mercedes-Benz: è pronta la rivale della Classe G?

Monitorando le comunicazioni riportiamo che nel frattempo BMW non ha confermato ma neppure smentito la notizia. A tal proposito vi riportiamo ulteriori dettagli. Sappiamo che il nome in codice del progetto di questo nuovo fuoristrada è G74 e che la piattaforma su cui si sta evolvendo è la stessa dell'attuale BMW X5. Si vocifera poi che avrà anche un nome speciale, dinamica già sperimentata da BMW nel 2023 con il lancio della XM che (sarà una coincidenza?) è destinata a uscire di scena nel novembre del 2028. Non facciamo difficoltà a immaginare che possa comunque trasmettere al progetto G74 delle idee da sviluppare.