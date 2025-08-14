BMW vs Mercedes-Benz: è pronta la rivale della Classe G?

Si estende su un segmento molto particolare una nuova sfida tra BMW e Mercedes-Benz. Ecco le indiscrezioni rivelate dai colleghi di Automotive News.
Prende vigore ed enfasi la notizia che contrappone BMW alla Mercedes-Benz, con la casa di Monaco di Baviera che sta preparando il fuoristrada chiamato a fronteggiare la rivale Classe G. BMW sfrutterà la base X5 e ha in programma di lanciare il nuovo fuoristrada alla fine del decennio.
I nostri colleghi della testata Automotive News hanno divulgato per primi la notizia: BMW starebbe lavorando sul progetto di un nuovo modello di fuoristrada puro, concorrente dell'iconico Mercedes-Benz Classe G. Per BMW si tratta di una sfida importante che la vede entrare in un segmento elitario; per quanto riguarda i tempi della produzione di questo nuovo modello, le indiscrezioni raccontano che avrebbe inizio nel 2029 presso lo stabilimento di Spartanburg, a Greer, in California, area geografica che potrebbe favorire la prima commercializzazione proprio negli Stati Uniti, prima del debutto (chissà!?!) in Europa.
Monitorando le comunicazioni riportiamo che nel frattempo BMW non ha confermato ma neppure smentito la notizia. A tal proposito vi riportiamo ulteriori dettagli. Sappiamo che il nome in codice del progetto di questo nuovo fuoristrada è G74 e che la piattaforma su cui si sta evolvendo è la stessa dell'attuale BMW X5. Si vocifera poi che avrà anche un nome speciale, dinamica già sperimentata da BMW nel 2023 con il lancio della XM che (sarà una coincidenza?) è destinata a uscire di scena nel novembre del 2028. Non facciamo difficoltà a immaginare che possa comunque trasmettere al progetto G74 delle idee da sviluppare.
Non sappiamo nulla delle caratteristiche tecniche del futuro fuoristrada di BMW, motivo per cui non possiamo dirvi nulla su dettagli prettamente tecnici, che possono riguardare ad esempio le motorizzazioni. In questo caso però possiamo fare delle ipotesi. Si sa che la casa di Monaco di Baviera lancerà la prossima X5 a partire dalla seconda metà del 2026, con commercializzazione prevista per il 2027 e che in listino potrà contare sia su motorizzazioni endotermiche che elettriche. Viene così facile pensare che la rivale della Classe G sarà dotata di motori a benzina e diesel con sistema ibrido, per rispettare la normativa sulle emissioni, e che non rischierà una prevedibile difficile penetrazione sul mercato con una variante full electric.
