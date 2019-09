BMW, Vision elettrica e la splendida Concept 4

Il resto è la solita overdose di modelli ibridi ed elettrici, campo in cui BMW si muove con disinvoltura da anni. “Nel 2023, con ben due anni di anticipo, raggiungeremo lʼobiettivo di avere 25 modelli elettrificati”, spiega Di Silvestre, promettendo che più della metà di questi 25 modelli sarà al 100% elettrica. Il resto saranno vetture ibride e ibride plug-in, ma queste già ci sono in gamma e nel 2020 ne debutteranno altre: la BMW X3 plug-in, la nuova X1 e Serie 3 Touring, mentre la MINI Cooper SE Full Electric andrà in produzione a ottobre a Oxford e debutterà la prossima primavera. Al 100% elettrica anche la iX3 che entrerà in produzione nel 2020 a Shenyang, in Cina