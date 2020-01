BMW M8 Coupé, granturismo high-performance

Arriverà a marzo in Italia questa supercar BMW, a coronamento di una gamma sportiva ‒ la M8 appunto ‒ che comprende anche una carrozzeria cabrio e lʼoriginale Gran Coupé a 4 porte. La granturismo high-performance bavarese monta il motore V8 biturbo benzina di 4,4 litri di cilindrata, che oltre alla fantasmagorica potenza di 600 (e 625) CV, eroga una coppia massima di 750 Nm fin dai 1.800 giri al minuto, così da spuntare unʼaccelerazione sullo 0-100 in 3,3 secondi, un decimo in meno la Competition!

Lʼ8 cilindri sposa la trasmissione automatica Steptronic S a 8 rapporti, da gestire magari con i paddles al volante (ma non solo). Standard è pure la trazione integrale M xDrive, settabile in varie modalità: con il differenziale attivo, con la trazione 4WD e 4WD Sport, oppure con la modalità M Dynamic e in questo caso la M8 Coupé viaggia con la sola trazione posteriore e il DSC disattivato. Grazie al sistema Drivelogic è possibile gestire la dinamica di marcia secondo le tre modalità Road, Sport e Track (solo sulla Competition).

L'assetto della BMW M8 Coupé include sospensioni adattive, gli ammortizzatori a controllo elettronico e il servosterzo M Servotronic. La dotazione di serie comprende interni in pelle, lʼHead-Up Display con grafica M, i vari ausili elettronici alla guida e il sistema multimediale BMW Live Cockpit Professional con il navigatore satellitare integrato e lʼassistente a comando vocale. I prezzi partono da 158.300 euro per la M8 Coupé, la M8 Competition ne costa 175.800.

