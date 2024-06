BMW M5: le novità della settima generazione

Sotto al cofano la nuova ammiraglia M nasconde un V8 biturbo di 4.4 litri, con 585 CV di potenza massima e una coppia di 750 Nm. Il motore elettrico, collocato nel cambio M Steptronic a otto rapporti, aggiunge una potenza di 197 CV e una coppia di 280 Nm, che può essere portata fino a 450 Nm. In tutto la BMW M5 è in grado di sprigionare fino a 535 kW/727 CV e una coppia massima di 1.000 Nm. La batteria da 18,6 kWh garantisce un’autonomia elettrica di circa 67-69 km (dichiarati da BMW, nel ciclo WLTP). La BMW M5 è supportata nella sua dinamica dalla trazione integrale M xDrive con differenziale autobloccante a controllo elettronico, che prevede anche una modalità a due ruote motrici con il sistema di stabilità disattivato. Per quanto riguarda le prestazioni, la sportiva tedesca raggiunge una velocità massima di 250 km/h, ma con l'M Driver's Package aumenta fino a 305 km/h. La BMW M5 (così come anche la versione Touring della M5), costruita nello stabilimento tedesco di Dingolfing, arriverà sul mercato il prossimo novembre. Non è stato ancora definito il listino per il nostro Paese, ma sappiamo che in Germania i prezzi partono da 144.000 euro per la berlina e da 146.000 euro per la station wagon.