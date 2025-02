BMW M4 CS Edition VR46

46 per ognuna delle due versioni proposte e chiaramente ognuna ha un suo look distintivo. Partiamo dalla M4 CS Edition VR46 Sport verniciata con la tinta Marina Bay Blue metallizzata e un grande “46” in tinta Tanzanite Blue metallizzato sulle fiancate. La versione Style ha invece la carrozzeria in Matte Frozen Tanzanite Blue metallizzato con il “46” laterale in Frozen Marina Bay Blue metallizzato. Ci sono poi dei dettagli che riportano a Valentino Rossi, come il giallo brillante utilizzato per rifinire il profilo che incornicia le griglie del doppio rene, o che si trova sui cerchi delle ruote e sulle pinze dei freni. La versione Sport presenta invece delle finiture giallo fluo su entrambi i lati del tetto e, a proposito di tetto, qui c'è un grande “VR46” con la firma del pilota di Tavullia.