BMW Concept i4, dal sogno alla realtà

Guardatela ma aspettate a considerarla la solita show car fatta per stupire il pubblico. È futuribile, visionaria, ultra-tecnologica , ma non è destinata a rimanere un prototipo, perché BMW ha intenzione di produrre sul serio la Concept i4 . A partire dal 2021 nello stabilimento di Monaco di Baviera, in cui sta investendo 200 milioni di euro.

La BMW Concept i4 è una Gran Coupé completamente elettrica, che proietta la Casa bavarese direttamente nel futuro. Le linee e le dotazioni di bordo vanno quindi in questa direzione: il futuro, ma a portata di mano. Sarà la prossima ammiraglia BMW di taglia media, e non per niente la propulsione elettrica ‒ equivalente a 530 cavalli ‒ è analoga a quella che esprime la versione più potente delle attuali BMW Serie 8. Prestazioni extra-ordinarie per unʼauto al 100% elettrica: velocità superiore ai 200 orari e accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi circa.

Gli interni sono spaziosi, funzionali, tecnologici e naturalmente connessi. Chi viaggia con una BMW Concept i4 sa di poter fare 600 km con una ricarica delle batterie, cioè da Monaco a Berlino (o da Milano a Roma) senza grossi problemi. Nellʼassoluto silenzio di marcia e con emissioni zero. Un modello che fonde un design moderno e allo stesso tempo sportivo, proprio delle Gran Coupé a quattro porte, e dà la sensazione al guidatore di poter entrare in una nuova era automobilistica.

Speciale è il design della griglia, con il doppio rene BMW stilizzato in modo tutto nuovo, segno di un passaggio a una nuova era. Allo stesso modo i fari forniscono un ponte tra passato e futuro, senza rinunciare alla classica vista a “quattro occhi” delle berline BMW. La fiancata è leggera e dinamica, accoglie grosse ruote e chiude con una coda sportiva, in stile coupé. Una meraviglia di cui non resta che aspettare la versione definitiva che entrerà in catena di montaggio.