BMW Amby, un poʼ ebike e un poʼ moto per superare le convenzioni

È anche la dimostrazione che la partita dellʼinnovazione, nel settore auto, si gioca non soltanto sulla trazione elettrica, ma anche sulla digitalizzazione, la guida autonoma e le nuove forme di mobilità. Poi ci sono le vetture ibride ed elettriche, chiaro, come la berlina i4 pronta a debuttare sulle strade europee, le nuove X3 e X4 con tante motorizzazioni ibride e la sorpresa della BMW iX5 a idrogeno. Ma occhi puntati anche su Amby, il rivoluzionario concept elettrico per la mobilità urbana, una via di mezzo tra la bicicletta e la motocicletta. Per BMW è la sua di “Adaptive Mobility”, che grazie alla potente batteria assicura fino a 110 chilometri con una singola ricarica.

Amby non è un peso piuma, pesa 65 kg, ma può viaggiare secondo tre livelli di velocità: a 25 km/h su piste ciclabili, a 45 km/h su strade urbane e fuori città può arrivare anche a 60 km/h, ma in questʼultimo caso servirebbero comunque casco, targa e la relativa patente di guida. Grazie alla funzione “geofencing”, Amby riconosce da sé la strada che sta percorrendo e adatta la velocità di conseguenza. Come in una moto, lʼacceleratore è azionato attraverso la manopola e ci sono anche le pedane al posto dei pedali.

Insomma un veicolo versatile, polivalente e davvero prezioso per chi affronta più esigenze nel corso della giornata. Il layout di BMW Amby è quello di una moto da enduro, con un battistrada massiccio sia sulla ruota anteriore da 26 pollici, dotata di uno pneumatico più sottile, sia sulla ruota posteriore da 24 pollici con il suo pneumatico più arrotondato.