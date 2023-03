BMW aggiorna iDrive

I tempi stringono…

E la concorrenza avanza, per cui oggi tutto ciò che ruota intorno all'infotainment in una vettura deve essere un punto di forza, motivo per cui le case automobilistiche si aggiornano e migliorano frequentemente i loro sistemi. In questo contesto, BMW ha annunciato una nuova versione del suo iDrive , apportando miglioramenti nella schermata iniziale e nella struttura del menu, novità che pian piano la Casa tedesca si inserirà su tutta la gamma in listino.