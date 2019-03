10 marzo 2019 07:50 BMW, a Ginevra il trionfo delle ibride plug-in Ma gli occhi sono catturati dalla M850i Night Sky

Con 140 mila unità nel mondo, il 2018 è stato un anno record per le vendite BMW di auto elettriche e ibride plug-in. Quasi un decimo dellʼintero volume di vendite del gruppo bavarese, che crescerà ancora nel 2019, puntando a mezzo milione e più di vetture elettrificate. Logico che Ginevra è un trionfo di modelli BMW a basso impatto ambientale, di ogni segmento e carrozzeria.

BMW allʼ89° Salone di Ginevra Da video 1 di 70 Da video 2 di 70 Da video 3 di 70 Da video 4 di 70 Da video 5 di 70 Da video 6 di 70 Da video 7 di 70 Da video 8 di 70 Da video 9 di 70 Da video 10 di 70 Da video 11 di 70 Da video 12 di 70 Da video 13 di 70 Da video 14 di 70 Da video 15 di 70 Da video 16 di 70 Da video 17 di 70 Da video 18 di 70 Da video 19 di 70 Tgcom24 20 di 70 Tgcom24 21 di 70 Tgcom24 22 di 70 Tgcom24 23 di 70 Tgcom24 24 di 70 Tgcom24 25 di 70 Tgcom24 26 di 70 Tgcom24 27 di 70 Tgcom24 28 di 70 Tgcom24 29 di 70 Tgcom24 30 di 70 Tgcom24 31 di 70 Tgcom24 32 di 70 Tgcom24 33 di 70 Tgcom24 34 di 70 Tgcom24 35 di 70 Tgcom24 36 di 70 Tgcom24 37 di 70 Tgcom24 38 di 70 Tgcom24 39 di 70 Tgcom24 40 di 70 Tgcom24 41 di 70 Tgcom24 42 di 70 Tgcom24 43 di 70 Tgcom24 44 di 70 Tgcom24 45 di 70 Tgcom24 46 di 70 Tgcom24 47 di 70 Tgcom24 48 di 70 Tgcom24 49 di 70 Tgcom24 50 di 70 Tgcom24 51 di 70 Tgcom24 52 di 70 Tgcom24 53 di 70 Tgcom24 54 di 70 Tgcom24 55 di 70 Tgcom24 56 di 70 Tgcom24 57 di 70 Tgcom24 58 di 70 Tgcom24 59 di 70 Tgcom24 60 di 70 Tgcom24 61 di 70 Tgcom24 62 di 70 Tgcom24 63 di 70 Tgcom24 64 di 70 Tgcom24 65 di 70 Tgcom24 66 di 70 Tgcom24 67 di 70 Tgcom24 68 di 70 Tgcom24 69 di 70 Tgcom24 70 di 70 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In prima mondiale al Gims 2019 sono esposte la berlina BMW 330e, i Suv X3 xDrive30e e X5 xDrive45e, lʼMPV 225xe Active Tourer. Ma essendo la nuova, quarta generazione della Serie 7 la regina del brand al salone, i riflettori sono puntati in particolare sulla 745e, la versione ibrida plug-in dellʼammiraglia, e sulla variante a passo lungo 745Le. Il sistema combinato di potenza tra motori termico ed elettrico è pari a 394 CV, pur vantando emissioni medie di CO2 poco sopra i 50 g/km. Aumentata, seppur di poco, lʼautonomia di marcia in modalità elettrica: 58 km, un poʼ pochini per un salotto viaggiante come la Serie 7.

Prima di vedere le altre plug-in in casa BMW, uno sguardo lo merita la favolosa M850i Night Sky. Una scintilla che brilla nel panorama presente sul Lago Lemano, frutto del programma di customzzazione BMW Individual. Molto interessante, anche perché concerne la gamma più venduta nel mondo per il brand, è la 330e Berlina, con potenza di sistema pari a 252 CV e autonomia elettrica di 60 km. Lo scatto sullo 0-100 si compie in 6 secondi netti, eppure questʼibrida vanta un consumo medio di benzina di appena 1,7 litri/100 km, con emissioni di CO2 di 39 g/km. Giusti per lʼecobonus di secondo livello (2.500 euro con rottamazione, 1.500 senza).