Bentley Flying Spur S V6 Hybrid, la Bentley più efficiente di sempre

Per il resto, la sontuosa ammiraglia britannica conferma il lusso e lʼaplomb carismatico della sua figura, arricchita da dotazioni dinamiche superiori come le quattro ruote sterzanti di serie.

La nuova

Bentley Flying Spur S

V6 di cilindrata 2.9 e lʼesuberanza di 536 CV e 750 Nm di coppia massima

8 cilindri a V 4.0 che sprigiona 550 CV e 770 Nm di coppia

è disponibile in due motorizzazioni, ma la novità è lʼibrida con motore termico. È anche la Bentley più efficiente di sempre, con emissioni di CO2 di appena 75 g/km e unʼautonomia di marcia in modalità esclusivamente elettrica di oltre 40 chilometri. Sul classico invece lʼaltra motorizzazione, un poderoso, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi.

Non che la V6 Hybrid si discosti più di tanto, li fa in 4,2 secondi i 0-100, a dimostrazione che la mole importante della limousine inglese non incide sulla dinamicità.

I prezzi di questa versione si attestano attorno ai 220.000 euro

Beyond100

GT S Convertible

. Il powertrain ibrido permette a Bentley di fare un altro passo verso un futuro sostenibile, secondo la sua strategia, ed è stato già sperimentato sulla Continental GT S e la cabrio

Quanto a design la nuova Flying Spur è stata ritoccata in alcuni particolari estetici, come i

cerchi da 22 pollici, le pinze dei freni rosse

e la nuova griglia in nero lucido con alette verticali nella stessa tinta. Gli interni ampiamente personalizzabili esprimono poi tutta lʼesclusività della berlina, con una raffinata combinazione di pelle e tessuto tecnico Dinamica per le sellerie cucite artigianalmente a mano nella fabbrica di Crewe. Ci sono poi nuovi ricami e battitacco e poggiatesta contraddistinti dal logo S.