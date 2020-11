Aznom Palladium, la hyper-limousine italiana

Lunga quasi 6 metri (5,96 metri per la precisione) e larga due, con un motore 8 cilindri di inusitata potenza e interni regali con tanto di flute per lo champagne, la Palladium è una hyper-limousine tutta italiana, per concetto e fattura artigianale. Tutto nasce dallʼambizione di Marcello Meregalli, 43enne brianzolo fondatore di Aznom e con la passione per le auto, sportive e non solo. Da sempre, infatti, è stato attratto dalle grandi berline ammiraglia, le Rolls-Royce e Bentley del passato o la Cadillac presidenziale di Barack Obama. Da questa è scattata la molla nel 2018 per la Atulux e ora per la Palladium.

Lʼinterpretazione dello stile della hyper-limousine si deve allo Studio Camal di Torino, fondato nel 2008 da Alessandro Camorali. Lʼaspetto non è convenzionale, ma unʼauto come questa non deve per forza battere sentieri già noti. A Meregalli premeva recuperare la tradizione di auto italiane fatte con cura artigianale, già a partire dalla battitura a mano della carrozzeria, unʼarte sempre meno diffusa e recuperata in pieno per la Palladium. Poi cʼè la qualità dei rivestimenti interni in pelle Foglizzo, le rifiniture sartoriali e i materiali di pregio che la rendono una vettura unica, incomparabile. Basterebbe dare uno sguardo all’orologio in oro e palladio sul tunnel posteriore.

Unʼaltra nota distintiva dellʼammiraglia italiana è la trazione che può essere a due o a quattro ruote motrici. Aznom Palladium è dotata di un motore V8 biturbo benzina da 5,7 litri, che sviluppa 710 CV di potenza e 950 Nm di coppia massima a 4.200 giri. È stato approntato da Monza Garage e a richiesta può essere abbinato a una interessante soluzione ibrida (eTorquemild-hybrid). Sul motore cʼè il sistema di disattivazione cilindri, che riduce da 8 a 4 quelli in funzione ai bassi regimi. Quando sfreccia però, stacca sullo 0-100 un 4,5 secondi di tutto rispetto. E i prezzi? Non resi noti, ma in fondo, che importanza hanno…