Auto elettriche: la ricarica costa fino al 161% in più in un anno

Mobilità elettrica a rischio - Secondo gli autori dello studio di Facile.it, il rincaro dei costi energetici è un potenziale rischio per la mobilità elettrica. "A causa degli aumenti del prezzo dell'energia oggi, in alcuni casi, per rifornire un'auto elettrica si spende di più che per una vettura tradizionale. E se anziché ricaricare dalla presa di casa ci si volesse associare a una colonnina su strada, i prezzi diventano ancora più elevati . Dodici mesi fa, in tutte le simulazioni realizzate, l'auto elettrica era nettamente la più economica dal punto di vista dei costi di carburante con una spesa che, a seconda del modello, era inferiore tra il 50% e il 70% rispetto alle versioni a benzina e diesel", spiegano gli esperti.

Valori utilizzati - Per realizzare l'indagine sono stati esaminati i consumi di alcuni modelli elettrici mettendoli a confronto con veicoli dello stesso tipo alimentati a benzina o diesel, e sono stati considerati i consumi dichiarati dalle case automobilistiche (sulla base del ciclo misto WLTP) e i prezzi dell'energia e del carburante. Per l'energia elettrica è stato considerato il costo di una ricarica presso un'abitazione , usando come valore di riferimento i prezzi in vigore nel mercato tutelato a ottobre 2021 e ottobre 2022, mentre per benzina e diesel sono stati utilizzati i valori medi del prezzo alla colonnina rilevata a settembre 2021 e nell'ultima settimana di settembre 2022.

L’utilitaria segmento B - La prima analisi ha avuto a oggetto un'utilitaria di Segmento B con 100-136 CV di potenza. Nella versione diesel l'auto ha un'autonomia di 24,4 Km/l, a benzina di 19,6 Km/l mentre l'elettrica percorre 6,3 Km/kWh. Considerando un tragitto di 1.000 km, Facile.it ha calcolato una spesa di 71 euro con il gasolio, di 83 euro con la benzina e di 85 euro con l'elettricità. Solo un anno fa ricaricando l'auto a casa avremmo speso soltanto 33 euro.

La berlina segmento C - Passando a una berlina di Segmento C da 130-150 CV , cilindrata 130-150 CV, nelle versioni diesel (22,5 Km/l), benzina (18,7 Km/l) ed elettrica (6,6 Km/kWh). Anche in questo caso il veicolo che costa di meno in carburante è quello diesel; per fare 1.000 km l’automobilista spende 77 euro, mentre con l’auto elettrica occorrono 80 euro. Il meno efficiente in questo caso è il modello a benzina che richiede ben 88 euro.

La berlina segmento D - La terza simulazione è l’unica dove il modello elettrico risulta essere ancora il più conveniente. Per la simulazione è stata presa in considerazione un’auto berlina, segmento D, cilindrata 249-286 CV, nelle versioni benzina Mild-Hybrid (13,2 Km/l), diesel Mild-Hybrid (16,1 Km/l) ed elettrica (5,4 Km/kWh). Considerando anche qui un percorso di 1.000 km, in questo caso l’auto elettrica risulta essere la più economica: occorrono solo 99 euro di energia elettrica, mentre per quella diesel servono 108 euro di carburante e per quella a benzina addirittura 124 euro.

* Per il prezzo dell’energia al kWh sono state utilizzate solo le componenti variabili di una bolletta elettrica (quindi il prezzo energia, il prezzo di dispacciamento e la PPE) in vigore nel mercato tutelato ad ottobre 2021 (0,205 €/kWh) e ottobre 2022 (0,535 €/kWh); per i prezzi di benzina e diesel, invece, sono stati utilizzati i prezzi medi alla colonnina di settembre 2021 (benzina 1,731 €/l, diesel 1,590 €/l) e dell’ultima settimana di settembre 2022 (benzina 1,633 €/l, diesel 1,738 €/l).